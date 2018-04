Benevento, ecco la situazione contrattuale dei calciatori Tra prestiti, opzioni e riscatti: vediamo la condizione di ogni singolo giallorosso

La fine del campionato è alle porte e la situazione di classifica del Benevento impone di pensare già al futuro. Lo starà facendo sicuramente la società che non si è mai nascosta sulle ambizioni legate alla prossima stagione, al di là della categoria in cui militerà. Nel loro piccolo lo stanno facendo anche i tifosi, fantasticando sui calciatori che, in base al contratto che li lega al sodalizio sannita, hanno la probabilità di restare all'ombra della dormiente. Certo, avere un accordo a lunga scadenza non garantisce una permanenza sicura, dato che il calciomercato nasconde sempre novità rilevanti legate ad ambizioni, programmi e obiettivi. Al momento mettiamo da parte questi discorsi che verranno fatti in maniera più approfondita nei prossimi mesi e analizziamo dettagliatamente la situazione contrattuale di tutti i calciatori che compongono la rosa giallorossa:

CALCIATORI DI PROPRIETA' – Sono tredici i calciatori di proprietà del Benevento. Stiamo parlando di Antei (scadenza 2021), Billong (2021), Brignola (2021), Coda (2020), Costa (2019), Del Pinto (2019), Gyamfi (2020), Iemmello (2021), Letizia (2020), Lucioni (2020), Memushaj (2020), Puggioni (2020), Viola (2019).

CALCIATORI DI PROPRIETA' IN PRESTITO – Il Benevento detiene anche il cartellino di sette calciatori che attualmente sono in prestito altrove: Armenteros (2020), Belec (2020), Cotticelli (2019), De Falco (2019), Di Chiara (2021), Kanouté (2019) e Tazza (2020).

IN SCADENZA – Scadranno il 30 giugno i contratti di Sagna e Piscitelli.

PRESTITO SECCO – Sono sette i calciatori giallorossi che hanno firmato con la formula del prestito secco. L'accordo terminerà il prossimo 30 giugno: Candeloro, Diabaté, Djuricic, Lazaar, Lombardi, Tosca e Venuti. Per Djimsiti c'è il diritto di opzione con l'Atalanta.

PRESTITI CON OBIETTIVI – Gli altri calciatori hanno un accordo di prestito con varie formule legate al raggiungimento di determinati obiettivi sia personali che di squadra:

Brignoli (obbligo di riscatto in caso di salvezza assieme al raggiungimento delle 20 presenze)

Cataldi (obbligo di riscatto in caso di salvezza)

D'Alessandro (obbligo di riscatto in caso di salvezza o al raggiungimento delle 20 presenze)

Sandro (obbligo di riscatto in caso di salvezza e 12 presenze di 45 minuti e diritto di opzione)

Parigini (obbligo di riscatto in caso di salvezza con diritto di opzione)

CHIBSAH – Il centrocampista, tra i protagonisti della promozione in serie A del Benevento, attualmente milita nel Frosinone con la formula del prestito. In caso di vittoria del campionato, i ciociari potranno godere dell'obbligo di riscatto, proprio come fatto dal club di Vigorito la scorsa estate nei confronti del Sassuolo.

GUILHERME – E' in giallorosso con la formula del prestito dai portoghesi dall'Alvarenga fino al 30 giugno 2019. Il Benevento ha un diritto di opzione.

Ivan Calabrese