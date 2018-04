SCUGNIZZERIA. M' vuless fa nu tuff'!! Oggi c'è il Verona, ma l'attenzione è già tutta rivolta alla sfida con la Juve

Oggi c’è il Verona ma, diciamoci la verità, è una partita che passa quasi in sordina rispetto al big event di sabato prossimo quando ‘mmiez e Palazzin’ arriveranno Higuain e company. Impensabile fino a due anni fa… Sold out assicurato con attesa spasmodica uguale a quella con la quale si attende la finale del Mondiale o della Champion. Quando una vittoria calcistica ti fa esplodere in una gioia irrefrenabile accade anche che si possano fare dei bagni fuori stagione o fuori luogo. Uno di quelli tipici in occasione di vittorie di mondiali, di coppe europee o di scudetti è il classico tuffo nelle fontane cittadine. Ecco… io sabato pomeriggio… m’ vuless fa nu tuff’, col paradosso che festeggerei una retrocessione ormai molto probabile, però con lo sfizio di aver battuto i primi della classe. Non succede, ma la storia insegna che anche Davide sconfisse Golia. Allora non esistevano i bookmakers, ma sicuramente ci sarà stato qualche allibratore che avrà quotato la vittoria dell’umile pastorello contro il gigante Filisteo. Oggi la vittoria sannita è quotata dalle agenzie di scommesse in media a 17, numero “disgraziato”. Sfatiamo sto tabù. Abbiamo una città piena di fontane. Da quella di Papa Orsini, a quelle modernissime lungo il viale della stazione, fino a raggiungere la “vaschetta” vicino l’obelisco Egizio in pieno Corso. Discorso a parte merita la mitica e storica ” Flans TE Alo”, di fronte la Prefettura, che per un bagno è perfetta; infatti ha pure lo scivolo incorporato!! Le previsioni inoltre per Sabato danno bel tempo e caldo; un bagnetto fuori programma alle 5 di pomeriggio s’ putess’ fa!!

E se l’idea prende corpo, ci sarebbero sempre i laghetti della villa abbastanza capienti da contenere l’entusiasmo degli improvvisati tuffatori.

Jamm bbell, cari stregoni, regalateci stu tuff’ fuori stagione!

SCUGNIZZO69