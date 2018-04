La diretta web di Benevento - Hellas Verona Seguite con noi il recupero della 27^ giornata

38' Il Benevento fa girare palla con personalità. Il Verona è in bambola

34' Bellissima palla in profondità di Viola per Iemmello che si trova a tu per tu con Silvestri: la sua conclusione, però, è imprecisa e permette all'estremo difensore di deviare in angolo

27' Pecchia inserisce Felicioli al posto di Calvano

25' GOOOL DEL BENEVENTO! Grande rete di Letizia che trafigge Silvestri con un preciso destro dalla distanza che si infila nell'angolino alto della porta scaligera

20' Cross di Letizia dalla sinistra, la palla viene respinta da Vukovic e per poco non la indirizzava nella propria porta

13' C'è solo il Benevento in campo: i giallorossi giocano con foga alla ricerca del vantaggio

11' Calcio d'angolo di Viola per la testa di Iemmello: la palla viene respinta da Silvestri

6' Ci prova Djuricic con una forte conclusione ravvicinata: Silvestri si oppone

4' Il Benevento parte forte: gran tiro dalla distanza di Del Pinto che viene deviato in angolo con la punta delle dita da Silvestri

17:02 Comincia la partita

17:00 Entrano le squadre in campo

Siamo al Vigorito per assistere al match tra Benevento e Verona, valevole per il recupero della 27^ giornata di serie A rinviata a causa della tragica scomparsa di Davide Astori. De Zerbi inserisce dal primo minuto Del Pinto e Diabaté, per quest'ultimo è la prima da titolare con la maglia del Benevento:

BENEVENTO (4-2-3-1): Brignoli; Venuti, Djimsiti, Tosca, Letizia; Del Pinto, Viola; Brignola, Iemmello, Djuricic; Diabaté. A disp.: Candeloro, Rutjens, D'Alessandro, Cataldi, Coda, Gyamfi, Billong, Sandro, Guilherme, Volpicelli, Sagna, Lombardi. All.: De Zerbi

HELLAS VERONA (4-4-2): Silvestri; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Souprayen; Romulo, Calvano, Buchel, Verde; Valoti, Cerci. A disp.: Coppola, Borghetto, Fossati, Zuculini, Aarons, Lee, Bianchetti, Tupta, Kumbulla, Bearzotti, Petkovic, Felicioli. All.: Pecchia

Ivan Calabrese