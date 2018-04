Viola: "Vittoria importante, ma un po' di rammarico c'è" Il centrocampista giallorosso: "Oggi c'era tanta voglia di vincere. La Juve? Non abbiamo paura"

Dichiarazioni post partita per Nicolas Viola, tra i migliori in campo del Benevento nel match vinto contro il Verona. Ecco le sue parole:

“Questa vittoria è importantissima anche per il morale. C'è un po' di rammarico perché se vedi la partita di oggi non riesci a capacitarti della classifica. Dobbiamo continuare così a partire dalla sfida di sabato contro la Juve. Stiamo dimostrando da tempo di non avere nulla da invidiare a molte squadre di serie A e quella di oggi credo sia stata la gara più bella della stagione. Ce la teniamo stretta e ripartiamo proprio da qui. Vigorito? Siamo contenti di vederlo in tribuna, vuol dire che sta in forma. Dopo la vittoria di oggi non può che farci piacere. Il pubblico è fantastico e credo che oggi abbia dato un'altra grande dimostrazione di affetto”.

RITIRO - “In passato di ritiri ne abbiamo fatti tanti, ma oggi c'era tanta voglia di vincere. Siamo stati a Venticano a Pasqua: onestamente non avevamo nulla da festeggiare a causa dei risultati e per tale motivo abbiamo pensato solo al Verona”.

JUVENTUS - “Li aspettiamo con umiltà, ma non abbiamo paura di nessuno. C'è consapevolezza di stare giocando bene, anche perché stiamo dimostrando con i numeri di essere una squadra che non merita l'ultimo posto”.

DIFESA - “Oggi abbiamo sofferto pochissimo per merito nostro perché eravamo sempre in vantaggio sulla palla. Il mister l'ha preparata così e ci siamo riusciti alla perfezione. Per la posizione che abbiamo, in cui siamo sempre costretti a vincere, c'è sempre il rischio di concedere qualcosa. Adesso guardiamo in avanti”.

Ivan Calabrese