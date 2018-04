Del Pinto: "Prestazione positiva. Adesso pensiamo alla Juve" "C'è un pizzico di amarezza per la classifica: i nostri avversari non se ne capacitavano"

Ecco il commento di Del Pinto sul vittorioso match contro il Verona: “C'è un pizzico di amarezza per la classifica, soprattutto perché le prestazioni non sono mai mancate. Oggi abbiamo vinto, ma ci manca sempre quel pizzico in più in fase conclusiva considerate le numerose occasioni create. La squadra ha giocato un bel calcio, eccetto i primi dieci minuti del secondo tempo dove ci siamo abbassati un po' troppo. La prestazione è stata più che positiva: siamo soddisfatti. E' chiaro che dovevamo fare più punti nel girone di andata, ma con il senno del poi non facciamo nulla. Guardiamo avanti e pensiamo solo alla Juventus. Sarà importante capire il vero senso di queste ultime partite e se tutti andremo nella stessa direzione potremmo dire la nostra. Pensate, verso il 20' i nostri avversari non si capacitavano della nostra classifica. Lavoriamo molto in settimana e la qualità non manca. Il mister ci mette nelle migliori condizioni di lavorare. Il ritiro? A mio avviso può essere un'arma a doppio taglio. Nella scorsa stagione la fine del ritiro ci ha permesso di cominciare la scalata verso la serie A, mentre quest'anno abbiamo capito che può servirci al meglio. La Juve? Vivo questa gara con serenità e con la felicità di affrontare i campioni d'Italia. Per me è una grande soddisfazione. Il futuro? Sono felice di stare a Benevento. Guardo sempre gli interessi della squadra. Vediamo cosa succederà nelle ultime partita e poi sono certo che la società programmerà il futuro”.

Ivan Calabrese