Djuricic: "Questa squadra poteva lottare per l'Europa" "Non meritiamo l'ultimo posto. Il mister ha preparato la gara in maniera perfetta"

Ha strappato una vera e propria standing ovation al Vigorito per l'eccellente prestazione offerta. Djuricic non può che essere soddisfatto del successo ottenuto con il Verona: “Sono felice perché non è facile vincere in questo modo. Onestamente sono anche un po' triste perché non meritiamo l'ultimo posto. L'atteggiamento è stato più che positivo, giocando bene la palla. Il mister ha preparato la partita in maniera straordinaria. E' il Benevento che vogliamo vedere ogni giorno. Non esagero se dico che se questa squadra fosse partita dall'inizio, avrebbe lottato per l'Europa League. Il futuro? E' ancora troppo lontano. Il mio obiettivo è quello di tornare in Nazionale e vorrei parlare con tutte le persone che mi sono vicine prima di prendere la migliore decisione possibile”.

Ivan Calabrese