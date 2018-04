De Zerbi: "Partita perfetta che mi dà tanta rabbia" Il tecnico: "I calciatori hanno dato vita a una prestazione tattica di alto livello"

Ai microfoni di Ottochannel, il tecnico De Zerbi ha commentato così la vittoria del Benevento sul Verona: “Mi dà tanta rabbia perché si è visto ciò che sarebbe potuto essere ma che non è stato. E' una prestazione simile a quella vista con il Cagliari o con l'Inter, ma in queste occasioni la superficialità e i cali di contrazione ci hanno puniti. Devo dire che ha pesato e non poco anche la condizione di classifica, perché bisogna avere una forza speciale per stare in piedi sempre con una manciata di punti. Questa è sempre la mia squadra, anche quando prende le imbarcate o subisce gol su palle inattive. Oggi i giocatori hanno dato vita a una prestazione tattica di alto livello: abbiamo variato spesso l'impostazione passando da tre a quattro, così come l'interscambio tra Djuricic e Iemmello. Abbiamo sempre difeso in avanti, con Venuti e Tosca che hanno compiuto delle preventive strepitose. Se avessimo messo qualcosa in più in passato, probabilmente il rammarico sarebbe stato inferiore. Non mi piace quando andiamo fuori casa e passiamo per inferiori a priori. Cerchiamo sempre di scendere in campo con coraggio e la rabbia di farsi spazio nel calcio attraverso le prestazioni. Djuricic? E' un calciatore da Inter, Roma o Milan, ma bisogna sempre migliorare. In questo discorso rientra anche Guilherme. La Juve? Prepareremo questa partita pensado che sia quasi impossibile, ma quel quasi sposta tutto”.

Ivan Calabrese