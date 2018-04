Bentornato, "pres"! Vigorito è tornato ad assistere ad una partite del suo Benevento dopo il malore del 3 marzo scorso

Riappare quasi in punta di piedi dal sottopassaggio. E' un attimo, quello che basta per riconoscerlo e tributargli un affettuoso applauso. Il presidente Vigorito è tornato allo stadio dopo il malore che lo colpì proprio alla vigilia di Benevento-Verona. Quella fu rinviata per la tragica scomparsa di Davide Astori, questa volta si è giocato. E finalmente ha potuto assistere ad un franco successo della sua squadra. Già da qualche giorno il presidente aveva ripreso a lavorare quasi regolarmente, ci ha messo un po' prima di decidere se venire o meno alla sfida col Verona, poi ha deciso per il sì e non se n'è pentito. Anche per lui si è trattato del giusto rodaggio in attesa della grande sfida con la Juventus.