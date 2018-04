Juve, Barzagli salterà Benevento Trauma distorsivo per il centrale difensivo

Brutte notizie in casa Juventus. A causa di un trauma distrattivo agli addominali, Andrea Barzagli sarà costretto a saltare le gare contro Benevento e Real Madrid. Sarà una defezione pesante per la compagine bianconera che cercherà in tutti i modi di tornare al successo, in modo da riscattarsi dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid e per proseguire il cammino verso il settimo scudetto consecutivo.