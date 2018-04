Benevento, una giornata di squalifica per Letizia Tornano a disposizione Puggioni e Costa

L'ammonizione rimediata contro il Verona è costata caro a Letizia. L'esterno difensivo, autore del primo gol nella vittoriosa gara di ieri, era diffidato e per tale motivo è scattata la squalifica per la sfida di sabato con la Juventus. Di contro, torneranno a disposizione l'estremo difensore Puggioni e il centrale difensivo Costa. Nessun appiedato in casa bianconera.

Per leggere il comunicato completo clicca qui.