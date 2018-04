Benevento, Sagna lavora con il gruppo Seduta defaticante per chi ha giocato con il Verona

Non c'è tempo per riposarsi. Dopo l'esaltante vittoria ottenuta ieri con il Verona, la truppa di De Zerbi è tornata ad allenarsi questo pomeriggio. Coloro che sono scesi in campo contro gli scaligeri hanno sostenuto una seduta defaticante, mentre gli altri sono stati impegnati in esercitazioni tecnico - tattiche.

E' tornato regolarmente con il gruppo l'esterno difensivo Sagna. Questa mattina il calciatore si è sottoposto all'esame strumentale e l'esito è stato favorevole. Si alzano le quotazioni, quindi, per un'eventuale presenza nel suggestivo incontro di sabato con la Juve.