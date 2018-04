Benevento - Juve, alle 11:30 l'apertura dei cancelli L’ingresso sarà negato in caso di mancata corrispondenza tra titolo di ingresso e utilizzatore

Tutto esaurito al Vigorito per l'incontro di domani tra Benevento e Juventus. In vista del match la società ha emanato un importante comunicato nel quale fornisce delle informazioni sull'accesso allo stadio:

Come da precedenti comunicazioni, il Benevento Calcio ricorda che per diposizioni di legge (D.M 06/06/2005) l’accesso allo Stadio è consentito solo ed esclusivamente ai possessori di tagliando riportante le generalità dell'utilizzatore stesso. L’ingresso sarà negato in caso di mancata corrispondenza tra titolo di ingresso e utilizzatore. Si ribadisce, inoltre, che per prescrizioni del Gruppo Operativo di Sicurezza è vietato il cambio nominativo dei biglietti acquistati ad eccezione degli abbonamenti (titolo digitale). Si comunica, infine, che domani i varchi di accesso al “C. Vigorito” saranno aperti dalle ore 11.30. Considerato l’elevato numero di spettatori che assisteranno all’evento, si consiglia di raggiungere lo Stadio con largo anticipo.