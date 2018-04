Allegri: "Andremo a Benevento per vincere con rabbia" "I nostri obiettivi non cambiano. E' una gara che non possiamo sbagliare"

Conferenza stampa per Massimiliano Allegri in vista della sfida di domani con il Benevento. Ecco le parole del tecnico bianconero:

“Quella di domani è una partita di campionato che non possiamo sbagliare, contro una squadra che ultimamente vince spesso in casa esprimendo un buon calcio. Bisogna essere pronti con la testa. La squadra è responsabile. Mancano otto gare e quella di domani è da vincere, in modo da mantenere il vantaggio sul Napoli. I nostri obiettivi non cambiano dopo la sconfitta in Champions. E' stato un risultato negativo che bisogna smaltire e non c'è altro modo per farlo che vincere subito. Gli assenti? A parte Barzagli e Bernardeschi stanno tutti bene. E' possibile che Mandzukic e Cuadrado partiranno dal primo minuto, in modo da far rifiatare chi ha giocato spesso negli ultimi tempi.

TIRI - “Affrontiamo una squadra che è decima in campionato come tiri effettuati. La Juventus trae dei vantaggi con i tiri da fuori, ma domani sarà importante non subirne cercando di fare meglio la fase difensiva”.

BUFFON - “Domani giocherà Szcezny in modo da far riposare Buffon. In difesa valuterò la presenza di Chiellini”.

RABBIA - “Bisogna mettere tutta la rabbia e la delusione subita martedì sera contro il Benevento, altrimenti ci complichiamo la vita”.