Benevento-Juventus, è tutto vero La sfida alla Vecchia Signora è il punto più alto dei quasi 90 anni di storia della Strega

“Mamma, oggi salto il bollito. Ho la partita”.

“Ancora con 'ste partite... Con chi giocate oggi?”

“Con la Juve, ma'...”

“Con la Juve Stabia? E com'è, forte?”

La memoria della mamma ogni tanto fa cilecca e allora serve che le si faccia ricordare quello che è accaduto negli ultimi due anni...

“Ma', ti sei scordata? Siamo stati promossi in serie A. Sei rimasta a tre anni fa...”

La poveretta fa mente locale e rimette insieme i pensieri aggrovigliati: “Oh, scusa, me ne ero quasi dimenticata: già la serie A. Ma addirittura giocate contro la Juve?”.

Anche l'ultima frase scaturisce dai pensieri un po' contorti della mamma, ma fa meditare: “Già, addirittura con la Juve... Come se quella bianconera fosse una squadra fuori concorso, da affrontare perchè hai vinto un premio speciale e non perchè partecipi alla serie A”.

In fondo, un po' è così. Se non è fuori concorso una squadra che vince sei scudetti di fila e minaccia di vincere il settimo, che diavolo è? E le battute tra mamma e figlio possono essere quelle di qualsiasi famiglia beneventana: “Giocate addirittura con la Juventus?”. Già, abbiamo atteso 89 anni per mettere piede nel massimo campionato italiano e ora ci tocca anche la Vecchia Signora. Il calendario ci ha scherzato parecchio e ha messo la sfida tra le due partite di Champion's dei bianconeri col Real Madrid. Il piccolo Benevento che fa da terzo incomodo in una sfida stellare. Ha ragione la mamma. Si fa fatica a credere che tutto questo sia vero.

Benevento-Juventus è un pezzo di storia della società giallorossa, un momento da immortalare, magari con una targa allo stadio, qualunque sia il risultato finale. Una giornata da vivere con gli occhi avidi del tifoso, che ha conosciuto la polvere e ora non crede ai propri occhi. Benevento-Juventus: comunque vada, sarà un successo.