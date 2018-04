Benevento - Juventus: la diretta web Seguite con noi lo storico incontro tra giallorossi e bianconeri

65' Punizione di Pjanic che si spegne di poco sul fondo

63' De Zerbi inserisce Cataldi al posto di Brignola. Per la Juve entra Higuain al posto di Marchisio

62' Tiro di Marchisio che sorvola di poco la traversa

58' Allegri inserisce Douglas Costa al posto di Cuadrado

56' E' una gara apertissima: la Juve prova a ripassare in vantaggio, ma il Benevento si difende e riparte

51' GOOOOOL DEL BENEVENTOOOOO! Pennellata di Viola sugli sviluppi di un calcio d'angolo per Diabaté che insacca di testa per il 2-2

16:12 Comincia il secondo tempo

48' Termina il primo tempo: Benevento - Juventus 1-2

45' Concessi tre minuti di recupero

45' Sul dischetto va Dybala che insacca per il 2-1

44' Calcio di rigore per la Juve: contatto in area tra Djimsiti e Pjanic. L'arbitro ha assegnato il penalty dopo aver visionato il var

36' Rete di Mandzukic giustamente annullata dall'arbitro per un tocco di mano dell'attaccante bianconero. Nel corso delle successive proteste viene anche ammonito

34' Lancio di Pjanic per Cuadrado che si invola verso Puggioni: la sua conclusione si spegne di poco sul fondo

31' Punizione di Dybala facilmente bloccata da Puggioni

24' GOOOOL DEL BENEVENTOOOOOO! Tiro di Djuricic che viene parato da Szczesny: successivamente la palla arriva sui piedi di Guilherme che serve Diabaté: l'attaccante insacca senza esitazioni mandando in visibilio il Vigorito

22' Risponde il Benevento con un tiro di Sandro da posizione defilata indirizzato sul primo palo: Szczensy para

17' GOL DELLA JUVE: Cuadrado serve Dybala che con un sinistro a giro gonfia la rete alle spalle di Puggioni

16' Cross dalla destra per la testa di Diabaté: la palla viene deviata da un difensore bianconero, sulla ribattuta Sagna prova il tiro di prima intenzione ma la palla sorvola la traversa

9' Ripartenza del Benevento con Djuricic che taglia per Diabaté: l'attaccante si fa anticipare da Szczesny

7' La Juve detiene il pallino del gioco: il Benevento chiude gli spazi

3' La Juve comincia facendo girare la palla

15:05 Inizia la partita

15:02 La Curva Sud accoglie le squadre con una coreografia composta da piccole bandierine giallorosse

15:01 Entrano le squadre sul terreno di gioco

Siamo al Vigorito per assistere allo storico incontro tra Benevento e Juventus, valevole per la 31^ giornata del campionato di serie A. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Sagna; Sandro, Viola; Brignola, Guilherme, Djuricic; Diabaté. A disp.: Brignoli, Rutjens, Del Pinto, Cataldi, Coda, Gyamfi, Billong, Iemmello, Sanogo, Volpicelli, Lombardi, Sparandeo. All.: De Zerbi

JUVENTUS (4-3-2-1): Szeczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala; Mandzukic. A disp.: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Khedira, Higuain, Douglas Costa, Howedes, Asamoah, Sturaro, Bentancur. All.: Allegri

Ivan Calabrese