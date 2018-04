Un rigore in quattro mosse: senza parole Le foto possono far capire molto del presunto fallo di Viola

Episodi controversi, moviole, Var, testimonianze dirette. A volte non se ne esce, rimangono i dubbi e i diversi giudizi. Come nel caso del rigore decretato da Pasqua per il fallo di Viola su Higuain. Noi a differenza di altri ci affidiamo al mezzo più vecchio, la fotografia. Quattro fermi immagine che possono anche non spiegare tutto, ma che qualche indizio lo danno. Innanzitutto c'è da tener presente che Viola si gira di scatto e si ritrova di fronte Higuain, che l'argentino aveva già tutto in mente quello che doveva fare, mentre il giallorosso ha dovuto un po' improvvisare. Ha allargato la gamba, ma solo quello. Higuain invece sapeva già dove voleva arrivare: cioè impattare contro la coscia dell'avversario e lasciarsi cadere. Dai “frame” si evidenzia più o meno questo. Poi ognuno potrà dare il suo giudizio. Le foto sono qui, basta guardarle con attenzione.