Diabaté come Messi e Ronaldo. Eguagliato anche Milito Tutti pazzi per l'attaccante giallorosso. La doppietta alla Juve ha riscritto numeri e record

Dopo le due reti rifilate al Verona, vi parlammo dell'impressionante media realizzativa di Diabaté. “Le mostre” è già diventato un idolo dei tifosi, soprattutto in seguito all'eccellente prestazione offerta contro la Juve, grazie alla quale è riuscito a confermarsi al comando della classifica marcatori della compagine giallorossa con ben cinque gol all'attivo realizzati in cinque presenze. Uno score che gli permette di infrangere il record realizzato da Milito nel corso della sua prima avventura in Italia, quando vestiva la maglia del Genoa. Inutile dire che la media si è assottigliata ancora di più, con un gol giunto ogni trentanove minuti. Nessuno ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati del continente. C'è dell'altro. La Juventus è una delle migliori otto squadre in Europa e rifilargli una doppietta non è cosa da poco. Diabaté ci è riuscito e sono davvero pochi gli attaccanti che in questa stagione possono vantarsene, tra l'altro di spessore internazionale: stiamo parlando di Ronaldo, Messi e Immobile. Che dire, il maliano non si sta facendo mancare proprio nulla.

Ivan Calabrese