Sassuolo - Benevento, parte la prevendita Non c'è l'obbligo di Tessera del tifoso

La società US Sassuolo ha reso noto che sono in vendita i tagliandi per la gara Sassuolo-Benevento, in programma domenica 15 aprile, ore 15.00, presso lo stadio “Mapei Stadium” di Reggio Emilia. I biglietti per il settore ospiti (TRIBUNA NORD) potranno essere acquistati, senza obbligo di Tessera del Tifoso, fino alle ore 19:00 di venerdì 14 aprile presso i punti vendita VivaTicket e le filiali abilitate del gruppo Banco Popolare. Il prezzo è di € 10 più diritti di prevendita. Non è consentito il cambio nominativo.