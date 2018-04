Benevento, inibito Pasquale Foggia Nessun appiedato tra i calciatori. Rientra Letizia

Al termine del primo tempo della sfida tra Benevento e Juventus, l'arbitro Pasqua di Tivoli ha allontanato Pasquale Foggia per eccessive proteste. Quest'oggi è stato reso noto il comunicato del Giudice Sportivo, in cui è presente l'inibizione al dirigente giallorosso fino al prossimo 20 aprile con la seguente motivazione: "in quanto, in qualità di dirigente addetto all'Arbitro, uscendo dal terreno di giuoco al termine del primo tempo, si avvicinava con fare minaccioso al Direttore di gara proferendo ad alta voce un'espressione gravemente offensiva".

Nessun appiedato in casa Benevento, con Letizia che tornerà disponibile in vista della trasferta di Sassuolo.

