Benevento, lavoro pomeridiano senza gli infortunati I giallorossi hanno ripreso la preparazione in vista del match con il Sassuolo. Revocato il ritiro

E' ripresa questo pomeriggio la preparazione del Benevento in vista della sfida di domenica contro il Sassuolo. Tutti a disposizione per De Zerbi, a eccezione degli infortunati Parigini, Memushaj, Costa e D'Alessandro che con molta probabilità non riusciranno a essere presenti al Mapei Stadium. Per domani è prevista una seduta di allenamento. Giovedì, invece, i giallorossi saranno impegnati in una doppia seduta, con quella pomeridiana che sarà contraddistinta da un test con l'under 17 allenata da Pasquale Bovienzo. Revocato il ritiro a Venticano indetto dopo la sconfitta con la Lazio: i giallorossi questa settimana saranno liberi.