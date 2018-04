Stregoni del Nord: "Un regalo a tutti voi" L'esordio del nuovo "copricurva" degli Stregoni del Nord

Vi è piaciuta la sorpresa? Volevamo regalare a tutto il popolo giallorosso, alla squadra ed alla città un pizzico di sano, puro e fiero tifo sportivo per la Strega proveniente dal Nord Italia. Quale occasione migliore per dimostrarlo se non al cospetto della Vecchia Signora ? Mi fa piacere che il nostro copricurva nella Nord sia stato visto ed apprezzato da tutti. Dietro questo progetto c’è stato un anno di pensieri, idee, bozze, discussioni a volte anche con toni un po’ accesi, ma alla fine siamo riusciti a partorire “ ‘a creatura”. Creatura nata grazie anche al contributo economico volontario di tanti amici del Nord che a scatola chiusa ci hanno sostenuto fin da subito. Eh si, sottolineo “a scatola chiusa” perché nessuno sapeva cosa realmente avremmo fatto; volevamo sorprendere tutti e per la verità nessuno ha fatto “il San Tommaso” della situazione. Non vi nascondo che quando abbiamo visto il nostro progetto disteso lungo le gradinate della Curva Nord mi sono venute le lagrimucce agli occhi. Era un sogno che finalmente si avverava; tutte le difficoltà, i muri che sembravano ergersi ogni volta, finalmente erano stati spazzati via con quello sventolio prolungato in una Curva molto spesso fredda, incolore o poco attiva. In esso c’è tutta l’essenza del nostro tifo calcistico. Il gladiatore sannita mai domo, la strega simbolo della città, un accenno stilizzato ai vari monumenti cittadini ed il simbolo del Benevento calcio; il tutto condito da tonalità di colori che lo rendono davvero accattivante. Abbiamo ricevuto molti complimenti in questi giorni ma se mi permettete voglio pubblicamente ringraziare un paio di persone del nostro Direttivo che più di altri si sono letteralmente tuffati anima e cuore in questo progetto ovvero Nando Coretti, Massimiliano Zollo e Carmine De Felice. E visto che sono in tema di ringraziamenti, ringrazio pubblicamente Antonio Vitiello per il supporto , la consulenza e l’aiuto grafico all’iniziativa. Cosa dire di più? Non ci fermeremo. Abbiamo già pronte altre iniziative a sostegno della squadra e della città. Un plauso particolare lo faccio ancora una volta agli amici della Curva Sud con la quale abbiamo stabilito un ottima sinergia e saremo sempre pronti a sostenerli soprattutto nelle trasferte nordiche. Noi non ci fermiamo, e siamo fermamente convinti che anche questa retrocessione ormai alle porte non intaccherà minimamente la passione, l’apporto ed il supporto del nostro gruppo, ormai prossimo ai dieci anni di vita.

Andiamo avanti con il nostro doppio motto coniato tempo fa: “Ogni trasferta una Pasquetta” e…”Forza Benevento a voi e famiglia”.

Con affetto e stima

Daniele Piro

Presidente SDN