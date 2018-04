Sassuolo, si ferma anche Sensi Problemi per Iachini in vista della sfida con il Benevento

Brutte notizie in casa Sassuolo. Dopo l'infortunio subito da Lirola, anche per Sensi ci sono dei problemi fisici: il calciatori, infatti, ha una distrazione all'adduttore della coscia sinistra. Ecco il comunicato del club neroverde:

Il Sassuolo Calcio si è allenato quest'oggi allo Stadio Ricci: al mattino riscaldamento, forza in palestra e trasformazione sul campo, mentre nel pomeriggio la squadra ha svolto riscaldamento, messa in azione con la palla, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra, conclusioni in porta e partitelle a tema ad alta intensità su campo ridotto. Fermi Edoardo Goldaniga e Pol Lirola.

Fermo anche Stefano Sensi, per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una distrazione all'adduttore della coscia sinistra.

Domani i neroverdi si alleneranno nel pomeriggio a PORTE CHIUSE. Alle ore 17.30 presso la Parrocchia S.S. Vergine Maria Consolata di Sassuolo il difensore neroverde Edoardo Goldaniga incontrerà i ragazzi della Junior TIM Cup e, a margine dell'incontro, sarà a disposizione per interviste a media locali e nazionali.