Benevento, Parigini si riaggrega al gruppo Per domani è in programma un test contro l'under 17 giallorossa

Prosegue la preparazione del Benevento in vista della sfida di domenica contro il Sassuolo. Classico lavoro caratterizzato da esercitazioni atletiche e situazioni tecnico - tattiche per i giallorossi agli ordini di De Zerbi. Il tecnico ha potuto contare anche su Parigini: l'esterno offensivo, infatti, ha lavorato a parte nelle ultime sedute a causa di un problema fisico. Prosegue, invece, il differenziato per Costa, D'Alessandro e Memushaj. Per domani pomeriggio è in programma un test al Vigorito con la formazione under 17.