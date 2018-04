Juve eliminata, invariato il giorno di Milan - Benevento Nessuna modifica per il match in programma a San Siro

L'eliminazione della Juventus dalla Champions League per opera del Real Madrid interessa da vicino anche al Benevento. La Lega, infatti, aveva posto un punto interrogativo sull'orario d'inizio dell'incontro tra i giallorossi e il Milan a San Siro. Il match è stato fissato al prossimo 21 aprile, con fischio d'inizio alle 20.45. In caso di qualificazione dei bianconeri in semifinale, ci sarebbe stato uno slittamento di 24 ore, con l'incontro tra Juve e Napoli anticipato proprio a sabato 21 aprile per permettere alla truppa di Allegri di poter godere di un giorno di riposo in più in vista della Champions. Tutto invariato, quindi, per un evento al quale parteciperanno molti tifosi giallorossi come visto in occasione dell'appuntamento con l'Inter.