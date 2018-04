Malagò: "Il Benevento non sarà una meteora del nostro calcio" L'opinione del presidente del Coni a margine di un evento tenuto a Napoli

Per il Benevento la prima esperienza in serie A non è stata entusiasmante in termini di risultati. Con molta probabilità ci sarà il ritorno tra i cadetti, ma c'è chi crede fortemente nel lavoro che sta svolgendo il sodalizio del presidente Vigorito. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella giornata di ieri era presente alla Canottieri Napoli in occasione di un evento organizzato in onore di Carlo De Gaudio. Tra i tanti temi discussi, gli è stato chiesto anche un parere sul Benevento. La sua risposta è stata diretta: “E' una bella favola. Ha un progetto importante e sono certo che non sarà una meteora del nostro calcio”.

Un commento rilevante di un uomo di sport che è andato oltre i risultati maturati sul terreno di gioco, premiando quelle che sono le potenzialità del club e le ambizioni legate al prossimo futuro.

Ical