La diretta web di Sassuolo - Benevento La testuale del match del Mapei Stadium

69' Per il Sassuolo entra Mazzitelli che prende il posto di un infortunato Missiroli

65' Entra Parigini al posto di Iemmello

64' Raddoppio del Sassuolo: palla in profondità di Babacar per Politano che trafigge Puggioni con un pallonetto

61' Destro di Letizia dalla distanza che si spegne di poco sul fondo

60' Iachini inserisce Berardi al posto di Magnanelli

54' Cross di Rogerio per la testa di Babacar: la palla si spegne sul fondo

52' Il Sassuolo amministra il gioco alla ricerca del vantaggio

47' Punizione di Politano che sorvola la traversa

46' Ammonito Cataldi

16:09 Inizia il secondo tempo

54' Termina il primo tempo. Sassuolo - Benevento 1-1

53' Non è rigore perché il fallo comincia fuori dall'area di rigore. L'arbitro assegna una punizione dal limite che viene respinta dalla barriera

52' Fallo dal limite commesso da Magnanelli su Djuricic: ammonito il neroverde. Si attende il parere del var sul possibile rigore

45' Cinque minuti di recupero

41' Pareggio del Sassuolo: assist di Babacar al centro per Politano che di prima intenzione punisce Puggioni per l'1-1

38' Djuricic si trova a tu per tu con Consigli ma non riesce a trovare il tap in vincente

34' Il Benevento comincia a costruire con maggiore facilità. Dopo il gol il Sassuolo lascia maggiori spazi

26' Entra Brignola al posto di Guilherme

24' Nell'azione del gol Guilherme è andato in contrasto con Acerbi subendo una botta al ginocchio. I medici comunicano che non può continuare a giocare

22' Ammonito Acerbi

22' GOOOL DEL BENEVENTO! Ottimo passaggio di tacco di Djuricic che smarca Diabaté: il maliano insacca con un pregevole pallonetto. E' il sesto gol per l'attaccante in sei presenze

20' Missiroli serve in profondità Politano che prova il destro: la palla sfiora la parte alta della traversa

16' Cassata si inserisce prendendo in contropiede la retroguardia giallorossa: il calciatore neroverde prova il pallonetto, ma la palla sorvola di poco la traversa

10' Non è un inizio facile per i giallorossi che soffrono il pressing neroverde, anche se al momento nessuna delle due squadre si è ancora resa pericolosa

5' Il Benevento prova a costruire da dietro, ma il Sassuolo pressa a tutto campo lasciando pochi spazi

3' Ammonito Peluso per fallo su Djuricic

2' Il Benevento fa girare palla

15:01 Comincia la partita

14:58 Entrano le squadre in campo

Il Benevento è impegnato al Mapei Stadium contro il Sassuolo per la 32^ giornata del campionato di serie A. I giallorossi sono alla ricerca del primo risultato positivo lontano dalle mura amiche. Ecco le compagini che scenderanno in campo:

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Dell'Orco, Acerbi, Peluso; Adjapong, Cassata, Magnanelli, Missiroli, Rogerio; Babacar, Politano. A disp.: Marson, Pegolo, Mauricio, Mazzitelli, Biondini, Matri, Pierini, Frattesi, Berardi, Duncan, Ferrini, Ragusa. All.: Iachini

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro, Djuricic; Guilherme, Diabaté, Iemmello. A disp.: Brignoli, Del Pinto, Coda, Viola, Gyamfi, Venuti, Parigini, Billong, Sanogo, Volpicelli, Sparandeo, Brignola. All.: De Zerbi

