Politano: "Il Benevento meritava più punti in campionato" "Era importante dare continuità alle nostre prestazioni"

Ha realizzato una doppietta contro il Benevento che ha permesso al Sassuolo di ottenere il pareggio. Politano ha commentato così il risultato finale: “Era importante dare continuità alle ultime prestazioni e ci siamo riusciti. Sapevamo che ci aspettava una partita difficile perché il Benevento gioca un grandissimo calcio. Non è riuscito a ottenere i punti che meritava. A gennaio ha fatto piacere ricevere la chiamata del Napoli, ma il Sassuolo ha creduto in me e sono felicissimo di onorare questa maglia”.

