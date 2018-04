Djimsiti: "Meritavamo di vincere, il pareggio non mi soddisfa" "Il rigore? L'arbitro doveva andare a vedere personalmente il monitor"

Dichiarazioni post partita per Djimsiti. Ecco le parole del centrale difensivo giallorosso: “Conoscevamo il loro modo di giocare e abbiamo rischiato perché sono molto veloci. Dietro dovevamo fare di più perché i due gol sono stati frutto di errori individuali. Colgo l'occasione per ringraziare i tifosi. A fine partita hanno fatto un bel gesto chiamandoci sotto la curva. Il futuro? Come già ho avuto modo di dire sono molto contento di giocare qui. Adesso non penso al prossimo campionato perché ci mancano ancora sei partite importanti. Siamo forti, ma l'unica cosa che ci manca e la concretezza negli ultimi metri. Oggi meritavamo la vittoria, non sono contento del pareggio. Adesso pensiamo alla partita in casa con l'Atalanta. Il rigore non dato? Tosca mi ha detto che il fallo è cominciato un po' fuori, ma è caduto in area quindi doveva essere rigore. L'unica cosa che mi chiedo è perché non sia andato a vedere personalmente l'azione nel monitor”.

