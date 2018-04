LE PAGELLE. Djuricic incanta, Diabatè da record Per Sandro la solita lucida regia

Arriva il primo punto in trasferta, potevano esserne tre. E' la riprova che la squadra attraversa un ottimo periodo di forma. In attesa mercoledì di potersi confrontare con l'Atalanta.

PUGGIONI 6 – Nessuna parata determinante, deve intervenire solo su cross da calci da fermo e dalla trequarti e lo fa sempre con sicurezza. Niente da fare sui gol.

SAGNA 5,5 – Non è ancora al meglio, sta sulle sue. Sul secondo gol è molto alto e non può più intervenire sul contropiede di Politano. Alcuni interventi sono all'altezza della sua classe.

DJIMSITI 6 – Qualche sbavatura in avvio sulle scorribande di Politano e Cassata che non danno punti di riferimento. Il Sassuolo segna due gol, ma non fa molto altro.

TOSCA 6,5 – Tempestivo nelle chiusure, bravo nel proporsi in attacco. Su di lui c'era un possibile rigore. Il Var ha detto di no...

LETIZIA 5,5 – Non è la migliore partita del terzino napoletano. In occasione del primo gol rimane frenato sull'avanzata di Babacar che va al cross indisturbato. Poche iniziative in avanti.

CATALDI 6,5 – Una partita di sostanza a centrocampo con l'assist preciso per il secondo gol di Diabatè.

SANDRO 7 – Intorno a lui gira tutta la squadra: è il perno principale nel gioco giallorosso, di grande qualità e sostanza.

DJURICIC 8 – E' imprendibile. Un giocatore da squadra importante: ha cambio di passo e dribbling, confeziona assist preziosissimi. Gli manca solo il gol. Lo aspetta con ansia, prima o poi arriverà.

GUILHERME sv – Costretto ad uscire per una botta al ginocchio (la cui entità è da valutare nei prossimi giorni) dopo pochi minuti.

DIABATE' 8 – Continua a segnare a ritmi incessanti: 7 gol in sei spezzoni di partita, 322 minuti giocati, terza doppietta: viaggia alla media di un gol ogni 46', roba da Guinnes. Ancora due reti di grande bellezza, il primo con un “cucchiaio” che beffa Consigli, il secondo con una scivolata puntale sull'assist di Cataldi. Bomber d'altri tempi.

IEMMELLO 5,5 – Deve attaccare la profondità, ma non è facile partendo da così lontano e nella folla del centrocampo. Davanti non si vede quasi mai.

BRIGNOLA 5,5 – La solita grande vivacità, ma questa volta con scarsa precisione: fallisce un paio di conclusioni (soprattutto quella di testa) che gridano vendetta. La vittoria è passata dalle sue parti ed è volata via.

PARIGINI 5,5 – Qualche buono spunto, anche se gioca sempre poco coi compagni.

VENUTI sv – Pochi minuti in campo al posto di Letizia.

DE ZERBI 6,5 – Tre partite in sei giorni esigono un po' di turn over. Ma la squadra gioca sempre allo stesso modo: gran possesso di palla e ripartenze improvvise. Chiunque sia l'avversario. E segna tanto: 9 gol nelle ultime 4 partite. Peccato per qualche dormita della difesa.