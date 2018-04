Al Mapei un regalo giallorosso per Walter Lopez L'ex difensore del Benevento si è fatto regalare la maglia dall'amico Del Pinto

Aveva giocato la sua partita sabato a Frosinone, la domenica libera l'ha spesa ancora in uno stadio, questa volta al Mapei ad assistere alla gara della sua ex squadra. Walter Lopez, che gioca nello Spezia, non ha dimenticato la maglia giallorossa ed ha anche portato fortuna al Benevento che ha colto il suo primo storico punto in trasferta di questa serie A. Alla fine il giocatore uruguaiano si è preso il suo premio per aver portato fortuna, una bella maglia giallorossa di uno dei suoi vecchi compagni di squadra, quella di Lorenzo Del Pinto, che ovviamente gliela ha consegnata volentieri. Lopez è molto amico del centrocampista aquilano e del capitano Lucioni. Alla prima occasione è andato a trovarli.