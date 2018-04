"Che vinca o che perda": il coro che ha unito squadra e tifosi Ennesimo atto d'amore dei sostenitori che hanno congedato la squadra con una scena emozionante

E' stata una scena che ha emozionato un po' tutti. Subito dopo il triplice fischio del match di Reggio Emilia, i tifosi della Curva Sud hanno invitato i calciatori sotto al settore ospiti, intonando successivamente uno dei cori più “famosi” del repertorio giallorosso. Ad accompagnare il ritmo sono stati anche i calciatori, segnando una unione che va ben oltre la classifica e la probabile retrocessione. Nonostante l'andamento deludente, la tifoseria non ha mai contestato i calciatori, sostenendoli sempre, dimostrando una maturità fuori dal comune. In fondo, il coro proposto “che vinca o che perda, noi siamo sempre qua...” non fa altro che sottolineare questo stato di cose. Le immagini hanno fatto il giro d'Italia e non solo, creando meraviglia da parte di chi non riesce a capacitarsi di come una squadra ormai retrocessa possa congedarsi con la sua gente in quel modo quasi "vittorioso". E' la magia del calcio, ma soprattutto di Benevento che in quest'annata ha dato lezione di tifo e civilità a tante piazze anche di notevole spessore. L'avventura in massima serie per il momento sta giugendo al termine, ma si può dire che un segno a questa categoria è stato lasciato come mai fatto da altri prima d'ora.

Ivan Calabrese