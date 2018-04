Designato l'arbitro di Benevento - Atalanta E' un volto noto per il Benevento con il quale ha sei precedenti

E' già tempo di pensare a Benevento - Atalanta, incontro che si terrà mercoledì per l'ultimo turno infrasettimanale del campionato di serie A. Per l'incontro è stato designato Ghersini della sezione di Genova. Il fischietto ligure vanta ben sei precedenti con i giallorossi che vi elenchiamo di seguito:

5 febbraio 2012: Pro Vercelli - Benevento 3-0

16 settembre 2012: Catanzaro - Benevento 1-2

16 dicembre 2012: Benevento - Pisa 2-1

7 aprile 2013: Benevento - Latina 1-0

25 ottobre 2016: Trapani - Benevento 1-0

24 dicembre 2016: Frosinone - Benevento 3-2

Lo score, quindi, è di tre successi e tre sconfitte per i giallorossi, di cui l'ultima molto discussa in casa del Frosinone per via del recupero piuttosto corposo che permise ai ciociari di portare a casa i tre punti ben oltre il novantesimo.

In serie A ha diretto 8 incontri, contraddistinti da 3 successi interni, 2 pareggi e 3 exploit esterni. Ha concesso 4 rigori e tirato fuori in 2 occasioni il cartellino rosso.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Manganelli e Crispo. Quarto uomo Martinelli. Al Var Doveri e Di Vuolo.

Ivan Calabrese