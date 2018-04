Guilherme, un mese di stop Distrazione al legamento collaterale mediale per il brasiliano

Distrazione al legamento collaterale mediale, diagnosi di almeno 30 giorni. Per Guilherme si è rivelato più grave del previsto l'infortunio occorsogli nello scontro con il difensore del Sassuolo Acerbi. E' evidente che con la chiusura del campionato prevista al 20 maggio, la sua stagione potrebbe anche essere terminata qui. Una brutta tegola per De Zerbi e gran rammarico per tutto l'ambiente. Guilherme è stato tra i rinforzi più positivi finora nella squadra giallorossa.