Benevento - Atalanta, ecco il dato della prevendita Staccati più di mille biglietti per l'incontro infrasettimanale

Dopo la trasferta di Sassuolo è già tempo di calcio giocato per il Benevento. Mercoledì pomeriggio, con fischio d'inizio fissato alle 18, l'Atalanta farà visita ai giallorossi al Vigorito. Nonostante la giornata lavorativa e l'orario non comodo, la prevendita sta comunque facendo registrare dati interessanti. Per la tifoseria giallorossa al momento sono stati staccati 1214 biglietti che, sommati ai 7763 abbonati, permette di raggiungere quota 8977 spettatori di fede sannita. Per il settore ospiti sono stati staccati 156 tagliandi.

