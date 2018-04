Gasperini: "Attenzione, il Benevento è una squadra insidiosa" "E' cambiata molto rispetto all'andata: ha aggiunto qualità"

Conferenza stampa di presentazione per Gasperini in vista della sfida di domani con il Benevento. Ecco il commento del tecnico nerazzurro: “Non conosco partite scontate e questa senz'altro non lo è, basti vedere le prestazioni che sta facendo il Benevento. Noi abbiamo bisogno di vincere le partite perché coi pareggi non vai avanti, ma questo è un discorso che vale per tutti. Noi proviamo a vincere su ogni campo e lo faremo anche domani, ma sappiamo che non è scontato. Il Benevento è una squadra insidiosa, che gioca bene a calcio e fa gol come si è visto nelle ultime partite, rispetto all'andata è cambiata e ha aggiunto qualità”.