Buon ritmo per la prevendita di Benevento - Atalanta Superata quota duemila. Disponibile anche la giornata di domani

Il pubblico sannita ha risposto ancora una volta presente. Nonostante la giornata lavorativa e l'orario d'inizio non proprio favorevole, sono stati emessi ben 2010 tagliandi per i sostenitori di fede giallorossa. Un dato che permette di avvicinarsi al muro delle diecimila unità, se si sommano anche i 7763 abbonati. Ricordiamo che sarà possibile acquistare il biglietto anche nella giornata di domani fino alle ore 18, anche se ovviamente si sconsigliano le classiche corse dell'ultim'ora per evitare lunghe file dinanzi al Vigorito.

Da Bergamo giungeranno circa 190 tifosi nerazzurri.

