La diretta web di Benevento - Atalanta Seguite con noi la testuale del match

4' Fase di studio tra le due squadre: il Benevento fa girare palla

18:01 Comincia la partita

17:58 Entrano le squadre in campo

Siamo al Vigorito per assistere all'incontro tra Benevento e Atalanta, valevole per la 33^ giornata del campionato di serie A. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (3-4-3): Puggioni; Billong, Djimsiti, Tosca; Lombardi, Del Pinto, Viola, Venuti; Brignola, Diabaté, Parigini. A disp.: Brignoli, Rutjens, Letizia, Cataldi, Coda, Gyamfi, Sandro, Djuricic, Iemmello, Volpicelli, Sagna, Sparandeo. All.: De Zerbi

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freueler, Gosens; Cristante; Gomez, Petagna. A disp.: Gollini, Rossi, Cornelius, Castagne, Haas, Kukusevski, Latte, Del Prato, Bastoni, Barrow. All.: Gasperini

Ivan Calabrese