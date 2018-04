Brignola: "Abbiamo commesso troppi errori" L'attaccante si prenota per Milano: "Voglio giocare sempre, la panchina non mi piace"

Nel dopo partita ha parlato ai microfoni di Ottochannel l'attaccante Enrico Brignola, uno dei migliori della compagine giallorossa: “Ci sono stati troppi errori e li abbiamo pagati. Abbiamo giocato con il 3-4-2-1, loro erano bravi ad attaccarci alle spalle e avevamo preparato la gara proprio in questo modo. L'ammonizione? Quando si perde in questo modo mi dà molto fastidio. L'arbitro, inoltre fischiava subito appena loro cadevano a terra e con noi non ha avuto lo stesso metro. Onestamente non abbiamo fatto male, ma l'Atalanta ha dimostrato il suo valore. E' una squadra fortissima. A volte rischiamo molto di più la giocata. Gli avversari non rischiano mai nulla e appena sbagli ti fanno gol. Il Milan? Io voglio giocare sempre, anche perché la panchina non mi piace”.

