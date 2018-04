Del Pinto: "Atalanta più intensa. Guardiamo avanti" "Il mister ci ha detto che prepareremo i prossimi incontri come abbiamo sempre fatto"

A parlare con i giornalisti nel dopo partita è stato anche Lorenzo Del Pinto. Ecco il suo commento sulla sconfitta rimediata contro l'Atalanta: “E' chiaro che questa sera non è andata come speravamo. L'Atalanta è stata più brava e organizzata a livello d'intensità. L'avevamo preparata bene, ma ci sono state delle difficoltà. Dobbiamo guardare avanti e cercheremo di onorare queste ultime cinque partite. Nel primo tempo non abbiamo fatto male. Loro però hanno una intensità importante: vengono a prenderti alti con i centrocampisti. Dovevamo cercare di più Diabaté e accorciare, ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo guardare solo avanti. Il mister ci ha già parlato dicendoci che prepareremo i prossimo incontri come abbiamo sempre fatto. Andremo a Milano per giocarcela, quindi faremo sicuramente la nostra prestazione”.

Ical