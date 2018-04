Vetrone: "Vogliamo rappresentare il Benevento sul territorio" Il presidente del Club Benevento San Giorgio del Sannio: "Andiamo avanti con entusiasmo"

E' una giornata importante per San Giorgio del Sannio che potrà godere del suo club ufficiale interamente dedicato al Benevento Calcio. Nel corso della manifestazione ha presentato il progetto il presidente Carmine Vetrone: “Andiamo avanti con passione ed entusiasmo grazie all'operato della società. Il nostro è anche un modo per rappresentare il Benevento Calcio sul territorio. Purtroppo questa stagione non è andata nel migliore dei modi, ma sono certo che ricominceremo nel miglior modo possibile. Siamo attivi da otto mesi e abbiamo presenziato anche in diverse trasferte. Siamo orgogliosi di aver fatto qualcosa d'importante e mi fa piacere la presenza di persone provenienti da zone limitrofe, ciò significa che abbiamo fatto qualcosa di buono. Imbriani? Carmelo è sempre con noi. Era uno di famiglia e ovunque ci sarà il Benevento sarà presente anche il suo ricordo”.