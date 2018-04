Lucioni: "Felici di essere qui. La piazza è cresciuta tanto" "E' dura restare fuori. Spero che ottobre arrivi presto"

Nel corso della manifestazione svoltasi a San Giorgio del Sannio per l'inaugurazione del Club Benevento era presente anche capitan Lucioni: “Siamo felici di essere qui perché è l'entusiasmo che ci piace. Vedere tanti ragazzi che sognano di giocare sui campi che calchiamo noi è sempre bello. La piazza di Benevento è cresciuta molto in questi anni e l'ha dimostrato attraverso il calore nonostante le numerose sconfitte. E' dura restare fuori perché a trent'anni il mio sogno era quello di giocare in serie A. Spero che ottobre arrivi presto, in modo da tornare il prima possibile in campo. Speriamo di riportare il Benevento nelle categorie che più gli competono”.