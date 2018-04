Gattuso: "Dobbiamo entrare con il piglio giusto" "Il Benevento non ha nulla da perdere e gioca un buon calcio"

Conferenza stampa prepartita per Gattuso. Il tecnico del Milan ha parlato così del Benevento: "Domani arriva una squadra barazzina, che non ha nulla da perdere ed esprime un buon calcio. Se non entriamo con il piglio giusto, domani c'è da faticare. Ci dobbiamo arrivare con grande furore agonistico e grandissima voglia. De Zerbi? Ci siamo già incrociati in Serie C, gli piace giocare un calcio propositivo e ha grandissime idee. Mi piace molto ed è molto preparato. In Italia ce ne sono tanti di allenatori bravi. Quando incrocio un collega cerco sempre di rubargli qualcosa".