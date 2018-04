Una maglia speciale per Puggioni L'omaggio del presidente Vigorito all'estremo difensore giallorosso

Nel match contro l'Atalanta l'estremo difensore Puggioni ha raggiunto un traguardo importante per la sua carriera: ben cento presenze in serie A. Ieri, in occasione dell'inaugurazione del Club Benevento di San Giorgio del Sannio, il presidente Vigorito ha donato al portiere una maglia ricordo. Una bella soddisfazione per l'estremo difensore che in poche settimane è riuscito a integrarsi perfettamente nell'ambiente sannita, prenotandosi tra le fila giallorosse anche nella prossima stagione considerato il contratto che scadrà nel 2020.