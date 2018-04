Benevento, l'ultima gioia in trasferta proprio contro Gattuso Quasi un anno di digiuno per il Benevento lontano da casa

Era il 18 maggio del 2017 l'ultima volta in cui il Benevento è riuscito a vincere una partita fuori casa. In questo senso porta fortuna il tecnico Gattuso, dato che in quella giornata si giocò proprio l'ultima giornata del campionato di serie B contro il Pisa allenato dal calabrese. Il risultato finale fu di 3-0 con reti di Puscas, Falco e Ceravolo. Per il Benevento è stato quasi un anno di digiuno in trasferta interrotto in uno degli stadi più importanti della serie A. Un successo storico che rappresenta uno dei momenti più importanti della storia giallorossa.

Ivan Calabrese