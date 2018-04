Benevento, è gioia negli spogliatoi: "Ma che abbiamo fatto?" Giallorossi increduli per la storica vittoria ottenuta a San Siro

Esplode la festa negli spogliatoi di San Siro. Il Benevento è riuscito a ottenere la prima, storica, vittoria in trasferta nel massimo campionato italiano in uno degli stadi più importanti d'Europa. Su Instagram l'estremo difensore Puggioni ha riportato tutto l'entusiasmo della squadra: “Ma che abbiamo fatto? La prima vittoria esterna della storia giallorossa in trasferta è stata alla Scala del calcio. Grandi stregoni”.

