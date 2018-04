Cataldi: "Contenti a metà. Non è da tutti vincere a San Siro" Il centrocampista giallorosso: "Voglio fare i complimenti ai tifosi. Gli abbiamo dato una gioia"

Nel dopo partita è intervenuto Danilo Cataldi ai microfoni di Ottochannel. Ecco le sue dichiarazioni: “E' stata una partita molto sofferta perché c'era tanta stanchezza considerati gli impegni ravvicinati. Sono molto contento per aver sfatato questo tabù in trasferta. Dall'altra parte c'è tanto rammarico per non aver fatto prima queste prestazioni. Oggi abbiamo dimostrato tanta fame che in passato ci è mancata. Non è facile giocare nella nostra condizione in uno stadio così importante. Non penso che sia da tutti. Negli spogliatoi abbiamo festeggiato perché è una sensazione bellissima vincere alla Scala del calcio, anche se non manca l'amarezza per non essere più sopra a giocarci la salvezza. Non siamo inferiori a nessun'altra che ambisce a questo obiettivo e lo abbiamo dimostrato nel girone di ritorno. Nella prima parte di stagione c'è stato un problema mentale, perché questo gruppo aveva le qualità giuste per fare bene. Con De Zerbi siamo cresciuti tutti tantissimo e gli arrivi di Sagna e Sandro ci hanno dato forza, così come tanta mentalità. Sandro? E' un ragazzo umile e sempre pronto ad aiutare il compagno. In campo è fenomenale. Per me e Viola è positivo giocare con lui perché ci permette di rendere meglio. Voglio chiudere nel fare i complimenti ai tifosi. Li ringraziamo perché sono sempre venuti in trasferta e stasera siamo riusciti a dargli una gioia importante”.

