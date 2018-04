Viola: "Vincere a San Siro è il premio migliore per tutti" "Onoreremo il campionato fino alla fine. Il futuro? Ho ancora un anno di contratto"

E' stato l'autore del preziosissimo assist che ha permesso a Iemmello di realizzare il gol vittoria. Nicola Viola ha commentato così la vittoria ottenuta a San Siro: “Sono felicissimo per la prestazione. La squadra ha dimostrato di avere la personalità giusta. Esprimiamo un bel calcio soprattutto grazie al mister che ci ha dato sicurezze. Espugnare San Siro credo che sia il premio migliore per tutti e il ricordo più bello di questo campionato. Adesso ci mancano quattro partite e ce le giocheremo come se fossero delle finali, onorando il campionato fino alla fine. Vigorito? Non ha mai mollato e credo che queste vittorie possano dargli ancora più voglia per ripartire più forte di prima”.

Parla della sua condizione: “Con De Zerbi sono cresciuto tantissimo. Ho ritrovato la serie A molto tardi e questo ha influito sulla mia personalità, però posso ancora dimostrare tanto giocandomela a livelli importanti. Il futuro? Ho ancora un anno di contratto. A fine campionato farò il punto con il presidente”.

