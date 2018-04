La serata magica dei tifosi giallorossi a San Siro. LE FOTO Le immagini della torcida sannita che esce dallo stadio festante

Ebbri di gioia. Scatti che valgono una vita. I tifosi giallorossi festanti all'uscita da San Siro. Il Benevento ha appena violato il campo di una delle squadre più titolate al mondo, il minimo che possa fare la sua tifoseria è uscire dallo stadio cantando e festeggiando. Perchè una serata così non potrà essere dimenticata facilmente, andrà in archivio tra quelle che fanno già bella mostra di sé e che hanno segnato vittorie importanti, innanzituto le due promozioni, in B e in A. Questo successo milanese sarà con molte probabilità accompagnato da una retrocessione, ma avrà la stessa nobiltà dei precedenti. Perchè vincere a San Siro contro il Milan non ha prezzo. Le foto di Mario Taddeo mostrano la felicità dei tifosi che hanno affollato la curva dello stadio Meazza e che hanno cantato dal primo all'ultimo minuto con quanto più fiato avevano in gola. E alla fine hanno lasciato trionfalmente la “Scala del calcio” dove l'acuto più forte della serata lo ha dato il Benevento.