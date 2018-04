LE PAGELLE. Tosca da... Scala del calcio Una serata magica per molti: da Puggioni a Sandro, da Cataldi e Iemmello

Una serata magica, come la gente giallorossa s'aspettava da tempo. La strega se l'è riservata alla “Scala del calcio”, su quel campo che ha vissuto “notti di Coppe dei Campioni”, per dirla alla Antonello Venditti. Un'impresa che vale una stagione, non un semplice “contentino”, ma una gioia completa, testimoniata dagli elogi piovuti dalla stampa nazionale. Una serata in cui si fa fatica a scegliere il migliore, e che di contro non può avere giocatori che non siano stati all'altezza.

Puggioni 8 – E' “l'uomo-Sky”, ovvero il migliore in campo eletto dai giornalisti della tv satellitare. Non sbaglia praticamente nulla, compie almeno due parate da super portiere e si regala una notte che aspettava da tempo.

Sagna 7 – Fa diventare semplici le cose più difficili. Presidia la sua zona con grande attenzione e dall'alto della sua enorme classe.

Djimsiti 7,5 – Un muro, un frangiflutti in mezzo alla difesa giallorossa. Fa valere la sua stazza nei duelli e nel gioco aereo.

Tosca 8 – Partita mostruisa del rumeno, che dopo la prova non convincente contro l'Atalanta non sbaglia un intervento e respinge ogni pallone che passa dalle sue parti.

Letizia 7 – Gioca un po' a sprazzi, alternando momenti di assoluta bravura con attimi di smarrimento. La prestazione complessiva è di sostanza.

Sandro 8 – E' lui l'anima di questa squadra, tutto gira intorno a lui. I compagni gli si stringono intorno, sanno che lui è lì e che qualsiasi cosa accada, c'è il brasiliano che potrà mettere una pezza.

Cataldi 7,5 – Ottima prestazione per il ragazzo di Ottavia, che si muove coi tempi giusti e sfiora anche un gran gol. Sarebbe stato il 2 a 0, neanche immeritato.

Viola 7,5 – Perde ancora qualche pallone che dovrebbe proteggere meglio, ma infarcisce la prova con due perle: il passaggio a Iemmello in occasione del gol e un tiro da venti metri che sfiora il raddoppio.

Brignola 7 – Il ragazzo di Telese deve solo disciplinarsi di più: dà un gran pallone a Cataldi in occasione del mancato raddoppio.

Iemmello 7,5 – Segna un gol... alla Iemmello. Attacca la profondità come piace a lui, si muove al limite del fuorigioco. E segna ancora a San Siro che dopo la doppietta con la maglia del Sassuolo all'Inter, gli porta davvero bene.

Djuricic 7 – Un po' meno vivace rispetto alle ultime esibizioni, ma è da un po' che tira la carretta. E non è neanche una delle partite più facili.

Venuti 6,5 – Entra al posto di Brignola e anche se con meno frenesia, copre bene la fascia che gli compete.

Parigini 6,5 – Anche il giocatore di Moncalieri entra con il piglio giusto. Lotta come un forsennato e mostra una grinta che non conoscevamo.

Diabatè sv – Un'ingiustizia il cartellino rosso. Salta con le braccia larghe, ma non ha alcuna intenzione di colpire l'avversario. E' una svista dell'arbitro, quantomeno un giudizio esagerato.

De Zerbi 8 – La partita di San Siro è la sintesi di un'intera stagione. La squadra gioca bene contro il Milan, così come aveva giocato bene contro l'Inter e in altre importanti occasioni. Questa volta i difesa si commettono pochi errori e la porta giallorossa per laprima volta in questa stagione resta imbattuta in trasferta. E' il segno di una crescita costante. Peccato solo sia troppo tardi.