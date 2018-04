Arriva il verdetto: il Benevento torna in serie B Dopo 318 giorni la Strega saluta la serie A, con la speranza di tornarci presto

Purtroppo la matematica ha emesso il suo verdetto. A causa della vittoria ottenuta dal Crotone a Udine in rimonta (aveva segnato prima Lasagna per i Friulani, poi la rimonta dei calabresi con l'eroe di Crotone - Benevento Simy prima e con un rocambolesco gol di Faraoni poi all'86esimo, con i friulani alla decima sconfitta consecutiva ed ora coinvolti a pieno nella lotta per non retrocedere visto che sono a quattro punti sulla terzultima in classifica che è la Spal) , il Benevento è ufficialmente retrocesso in serie B. Un esito triste, anche se atteso già da diversi giorni e che arriva nel momento peggiore, considerata la storica vittoria ottenuta ieri contro il Milan a San Siro grazie al gol di Iemmello. E' durata solo 318 giorni l'avventura del club giallorosso in serie A. Un periodo di tempo in cui, al di là dei risultati maturati sul campo, è riuscito a crescere a dismisura e a farsi apprezzare da tutta l'Italia calcistica. Pesa e non poco l'inizio disastroso del campionato, con soli quattro punti conquistati nel girone di andata.

Mancano quattro giornate alla fine del campionato e la truppa di De Zerbi cercherà di ottenere il massimo per onorare al meglio la società e il proprio pubblico. I pensieri, però, sono già rivolti al prossimo campionato cadetto in cui il Benevento si candiderà per recitare il ruolo di protagonista, in modo da tentare l'impresa di fare ritorno nell'Olimpo del calcio italiano. Un palcoscenico che ha dimostrato di meritare.